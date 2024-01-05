بعد قليل ينطلق العرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة»، بإحدى سينمات مدينتي، بحضور أبطال العمل، وسيعقب العرض مؤتمر صحفي للحديث عن الفيلم.

فيلم «عصابة عظيمة» من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان، وبطولة إسعاد يونس وعنبة ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمد محمود وفرح الزاهد.

وتدور أحداث فيلم عصابة عظيمة في إطار كوميدي حول شخصية سيدة تدعى عظيمة وتفقد بصرها بعد تعرضها لحادث سير، وتحاول جاهدةً التغلب على تلك العقبة التي واجهتها في حياتها فجأة، ولكن يدخل نجلها في العديد من المشاكل التي تضطرها إلى خسارة منزلها، ولكنها تحاول الحفاظ على عائلتها ومنزلها.

وحقق فيلم «عصابة عظيمة»، في أول أيام عرضه أمس، ٢٠٨ آلاف جنيه، ليحتل بذلك المركز السادس بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، والتي يتصدرها فيلم "أبو نسب".