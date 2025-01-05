إيران: الاعتداءات على اليمن ستسبب المزيد من انعدام الأمن والاستقرار

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشدة الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على البنية التحتية لمحافظة صعدة شمال اليمن.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأن بقائي اعتبر هذا العدوان ضد اليمن انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية اليمنية وسلامة أراضيه، ومخالفًا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذر من أن «هذه الأعمال العدوانية ستسبب المزيد من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة».

وفي إشارة إلى استمرار الإبادة الجماعية وقتل الشعب الفلسطيني، أعرب المتحدث عن إدانته البالغة لاستمرار الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للاحتلال الإسرائيلي، والذي يعتبر مشاركة مباشرة في ارتكاب الجرائم الدولية البشعة بحق أهل غزة.

وأشاد بالموقف المشرف لشعب اليمن والدول الحرة الأخرى المتضامنة والمساندة للشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك أكثر جدية من قبل المجتمع الدولي والدول الإسلامية، وخاصة على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، وتقديم المساعدات للنازحين في غزة.