شعبة دواجن الإسكندرية: الأسعار فى طريقها للاستقرار

شريف حربى وهدى الساعاتى وماهرعبدالصبور وخميس البرعي

تشهد أسعار الدواجن الأيام الماضية ارتفاعًا جديدًا فى أسواق المحافظات، وسجل الكيلو سعر 95 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، بعد تسجيله 80 جنيهًا خلال الشهر الماضى، وبلغ سعر الدواجن الحمراء 125 جنيهًا للكيلو، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة الماضية وقيام أصحاب المزارع بشراء اسطوانات غاز للتدفئة.

فى محافظة الجيزة، قال تامر محروس، صاحب محل لبيع الدواجن بحى الوراق، إن سوق الدواجن يشهد إقبالًا ملحوظًا الفترة الحالية، والذى أدى إلى ارتفاع فى أسعار الدواجن إلى 95 جنيهًا بعدما كانت بـ85 جنيهًا.

وأضاف محروس لـ«الشروق»، أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، سببًا رئيسيًا فى ارتفاع الأسعار الفترة الحالية؛ نظرًا لاستهلاك أصحاب المزارع اسطوانات غاز لتدفئة الدواجن داخل المزارع، والحفاظ عليها من النفوق.

فيما قال المدير التنفيذى لإحدى المزارع التكنولوجية لصناعة الدواجن بمنشأة القناطر، شريف قاسم، لـ«الشروق»، إن مدخلات الكتكوت فى صناعة الدواجن ارتفعت بشكل كبير بعدما كان سعر الكتكوت الواحد 20 جنيهًا منذ عام، حاليًا يتم شراؤه للدخول فى صناعة الدواجن بسعر يتراوح ما بين 40 و50 جنيهًا.

وطالب قاسم الحكومة بالتدخل لحل ومعالجة مشكلات صناعة الكتكوت فى مصر، قائلًا: «هناك 4 شركات فقط فى مصر لإنتاج الكتكوت ولا بد من زيادة أعدادها لتغطية السوق المصرية».

وفيما يتعلق بمدخل الأمصال والأدوية، قال: «هذا المدخل أساسى فى الصناعة، وهناك شركتان فقط لتغطية السوق المصرى من الأمصال والأدوية، ويجب تطويرهم ورفع كفاءتهم من خلال الاعتماد على تكنولوجيا متطورة يتم استيرداها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة دخول الحكومة لإحكام السيطرة على مدخلات الصناعة حتى لا يتسبب الأمر فى خروج عدد كبير من المنتجين، وبالتالى سيحدث فجوة فى المعروض مقابل الطلب.

وفى الإسكندرية، شهدت الأسواق ارتفاع فى أسعار الدواجن، وتراوح سعر الكيلو بين 88 و90 جنيهًا بحسب المنطقة، وسجلت الدواجن البلدى سعر 132 جنيهًا.

وقال عضو شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، أحمد حفنى لـ«الشروق»، إن أسعار الدواجن ارتفع بشكل ملحوظ مع زيادة الطلب على الشراء تزامنًا مع عيد الميلاد، مضيفًا أنه من المتوقع استقرار الأسعار خلال الأسبوع المقبل.

وفى محافظة البحيرة، شهدت الأسواق ارتفاعًا فى أسعار الدواجن بنسبة 10% تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد، وقال أحد المواطنين، محمد سعد، أن التجار سبب فى هذه الزيادة، بسبب استغلالهم المناسبات وتعطيش السوق وقلة المعروض ليتمكنوا من رفع الأسعار.

فيما طالب فتحى عباس، محامى، بتشديد الرقابة على الأسواق؛ لمنع جشع التجار، قائلًا: «تكلفة الوجبة الأساسية لأسرة مكونة من 4 أفراد بلغت 400 جنيه».

وقال صاحب مزرعة، محمد العوامى، إن ارتفاع أسعار الكتاكيت والأعلاف وانخفاض درجات الحرارة بسبب الرطوبة، أدى إلى ارتفاع أسعار الدواجن.

وفى محافظة المنيا، تشهد أسعار الدواجن ارتفاع بقيمة 10 جنيهات خلال الأسبوع الأخير، ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 95 جنيهًا، وسعر كيلو البانيه إلى 200 جنيه.

وقال أحد تجار الدواجن بمنطقة السلخانة بالمنيا أحمد صابر، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل، أمس، فى البورصة 82 جنيهًا، بينما تراوحت أسعارها ما بين 88 و95 حسب المنطقة.