محتجون كوريون جنوبيون يواجهون البرد للمطالبة بعزل يون

تجمع مئات الكوريين الجنوبيين، الذين أرتدوا ملابس ثقيلة لمواجهة الثلوج ودرجات الحرارة التي تصل إلى درجة التجمد، في احتجاجات استمرت حتى صباح اليوم الأحد بالقرب من مقر إقامة الرئيس المعزول يون سيوك يول، مطالبين بعزله والقبض عليه، في وقت كانت السلطات تستعد لاستئناف جهودها لتوقيفه بسبب مرسوم فرض الأحكام العرفية الذي استمر لفترة قصيرة .

وحاول العشرات من المحققين من وكالة مكافحة الفساد والشرطة يوم الجمعة تنفيذ أمر إلقاء القبض على يون، لكنهم تراجعوا بعد مواجهة متوترة مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لأكثر من خمس ساعات.

وتستمر صلاحية أمر إلقاء القبض على يون لمدة أسبوع، وتنتهي صلاحية الأمر يوم غد الاثنين. ولم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على أن السلطات ستعيد المحققين إلى مقر إقامته حتى ظهر الأحد. وتم رصد موظفين من جهاز الأمن الرئاسي وهم يثبتون أسلاكا شائكة بالقرب من البوابة وعلى التلال المؤدية إلى إقامة يون خلال يوم الأحد، ربما استعدادا لمحاولة جديدة للقبض على يون.

وكانت محكمة في سول قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي أمرين أحدهما بالقبض على يون وآخر لتفتيش مقر إقامته بعد أن رفض الرئيس المثير للجدل المثول للاستجواب وتعطيل عمليات تفتيش مكتبه. لكن تنفيذ هذه الأوامر يبقى أمرا معقدا طالما أن يون مازال في مقر إقامته الرسمي.