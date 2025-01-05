مكتب التحقيقات الأمريكي: منفذ هجوم الشاحنة القاتل في نيو أورليانز زار المدينة مرتين

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، اليوم الأحد، أن الرجل المسئول عن هجوم الشاحنة في مدينة نيو أورليانز الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا قام برحلتين إلى المدينة في الخريف الماضي وصوّر مقطع فيديو للحي الفرنسي باستخدام نظارات بدون استخدام اليدين.

وقال نائب مساعد المدير كريستوفر رايا في مؤتمر صحفي، إن شمس الدين جبار، وهو مواطن أمريكي من هيوستن، سافر أيضا إلى العاصمة المصرية القاهرة وكذلك إلى أونتاريو في كندا قبل الهجوم، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك الرحلات مرتبطة بالهجوم.

ونُفّذ الهجوم فجر الأربعاء على يد جبار، وهو جندي سابق في الجيش الأمريكي. وأطلقت الشرطة النار على جبار (42 عاما) وأردته قتيلا خلال تبادل لإطلاق النار في موقع الحادث المميت في شارع بوربون، المشهور عالميا بأجوائه الاحتفالية في الحي الفرنسي التاريخي بنيو أورليانز.

ولا يزال 13 شخصا في المستشفى بعد الهجوم.

وأدرج مكتب الطب الشرعي سبب الوفاة لجميع الضحايا الـ14 على أنه "إصابات ناتجة عن قوة حادة." وأُصيب حوالي 30 شخصا آخرين بجروح.

وقالت المتحدثة باسم مركز جامعة نيو أورليانز الطبي، كارولينا جيبيرت، إن 13 شخصا لا يزالون في المستشفى، من بينهم 8 أشخاص في العناية المركزة.

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن السفر إلى نيو أورليانز برفقة السيدة الأولى جيل بايدن غدا الإثنين "لمواساة العائلات وأفراد المجتمع المتأثرين بهذا الهجوم المأساوي."