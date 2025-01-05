 إنريكي: الفريق الأفضل فاز بالسوبر الفرنسي

يرى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان أن فريقه استحق الفوز على موناكو 1 /0 والتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، الذي أقيم اليوم الأحد على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسم الجناح الدولي عثمان ديمبلي الفوز لسان جيرمان في الدقيقة الأخيرة للمباراة ليهديه لقب كأس السوبر للمرة 11 في آخر 12 عاما.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "أعتقد أن النتيجة كانت عادلة بعد أن سيطرنا بشكل كبير على مجريات اللعب طوال المباراة".

وأضاف: "أبارك لموناكو على العرض القوي الذي قدمه، لكن في النهاية فاز الفريق الأفضل".

وأوضح: "موناكو استحوذ على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكننا كنا أفضل من الخصم وصنعنا العديد من الفرص لكن ربما افتقدنا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة".

واختتم إنريكي تصريحه بالقول: "بالنسبة لنا كانت مباراة رائعة وخاصة أن نلعب هنا في قطر واستمتعنا كثيرا باللعب وسط حضور جماهيري كبير، نشعر بالسعادة لبداية العام بهذه الطريقة ونتمنى أن نتطور أكثر في الفترة المقبلة".