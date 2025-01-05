رئيسة وزراء إيطاليا تزور ترامب في منتجع مار إيه لاجو

تتوجه رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني إلى ولاية فلوريدا الأمريكية للقاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفقا لما أفادت به عدة وسائل إعلام إيطالية، نقلا عن مصادر مقربة منها.

ومن المقرر أن تصل ميلوني مساء السبت في الساعة 7:30 مساءً لتتوجه إلى منتجع مار إيه لاجو في بالم بيتش.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن اللقاء المرتقب.

وتعتبر ميلوني، التي تقود حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، صاحبة أفضل علاقات مع ترامب من بين جميع القادة الأوروبيين.

كما أن لديها علاقات ودية مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مستشار ترامب، والذي من المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض في يناير الجاري.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يزور الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن روما الأسبوع المقبل، مع ترتيبات لعقد اجتماعات مع بابا الفاتيكان فرنسيس وأيضا مع ميلوني.

وقادت ميلوني ائتلافا من ثلاثة أحزاب يمينية لمدة عامين، وترأست أيضا مجموعة الدول السبع الكبرى (جي 7) للدول الديمقراطية الصناعية الكبرى حتى بداية العام الجاري.