الجيش الإسرائيلي يحذر جنوده بالخارج من تعرضهم للاعتقال بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بعض جنود الاحتياط الموجودين في الخارج من تعرضهم لخطر الاعتقال، بسبب مشاركتهم في الحرب على غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، في تقرير اليوم، إن النظام الأمني والوزارات تستعد لمساعدة جنود الاحتياط الذين سيتم اعتقالهم في الخارج.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية ستتعاون مع مكاتب محاماة محلية لمساعدة المعتقلين على الفور، وحذرت بعض الجنود من أنهم عرضة للاعتقال حال سفرهم إلى الخارج.

ولفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية تجري اتصالات مع الدول التي تم تقديم الشكاوى فيها بشأن الجنود الإسرائيليين، لمنع فتح التحقيقات بحقهم.

وكانت الشرطة البرازيلية فتحت تحقيقا ضد الجندي الإسرائيلي، الذي توجه إلى البرازيل في إجازة، بعد تقديم شكوى ضده بالتورط في «جرائم حرب»، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»الإسرائيلية.

وجاء قرار القاضي بفتح التحقيق بعد شكوى قدمتها مؤسسة «هند رجب»، التي تحمل اسم طفلة فلسطينية استشهدت في قطاع غزة، وتعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود الاحتلال المتهمين بارتكاب «جرائم حرب في فلسطين».

وجاء في الشكوى أن الجندي الإسرائيلي كان جزءا من حملة واسعة تشكل «إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية» وفقا للقانون الدولي.