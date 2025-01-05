محافظ المنوفية يفتتح وحدة الإسعاف الجديدة بسرس الليان

-أبو ليمون يتفقد التجهيزات النهائية لـ 11 محلا تجاريا بالسوق النموذجي

-المحافظ يتفقد موقع إنشاء ممشى حضاري جديد علي مساحة 6500 متر

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، وحدة الإسعاف الجديدة بمدينة سرس الليان على مساحة 230 مترا مربعا؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة، الدكتورة ولاء عبدالرازق مدير هيئة إسعاف المنوفية، فريد دراز رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية.

يأتي هذا في إطار جولات المحافظ الميدانية والمستمرة لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز.

وتفقد محافظ المنوفية سيارات الإسعاف واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل واطمئن على مدى جاهزيتهم الكاملة لتقديم الخدمات الإسعافية الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى.

وأوضحت مدير هيئة إسعاف المنوفية أن الوحدة تضم 2 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، بالإضافة إلى 2 جراج، وغرف تحكم لوحات كهربائية، وحضانة، وتُعد تلك السيارات بمثابة عناية مركزة متنقلة لخدمة المرضى، مشيرة إلى توافر 22 سيارة إسعاف أخرى بذات المواصفات الفنية مجهزة بعنايات مركزة على مستوى المحافظة.

كما تفقد المحافظ التجهيزات النهائية لـ 11 محلا تجاريا بالسوق النموذجي بمدينة سرس الليان، المقام على مساحة 400 متر مربع ومزود بخدمات المياه والكهرباء، تحت إشراف وتنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ووجه المحافظ بسرعة نهو إجراءات تشغيل المحلات لاستغلالها وتوفير فرص عمل للشباب وتعظيم الموارد، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



واختتم محافظ المنوفية جولته بتفقد موقع إقامة ممشى حضاري جديد بمدينة سرس الليان، واطلع على ماكيت هندسي للممشى على مساحة 6500 متر مربع، ومن المقرر أن يضم برجولات خشبية ومحلات تجارية ومقاعد انتظار ومناطق خضراء وأرصفة وأعمدة ديكورية، وذلك للارتقاء بالمستوى العام وإضفاء مظهر جمالي ومتنفس للأهالي.

وأكد محافظ المنوفية، أننا مستمرون في مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل بربوع المحافظة والسعي نحو تحقيق نقلة نوعية بمستويات الخدمات بشتى القطاعات التنموية، وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.