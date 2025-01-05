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دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي مونتريال الإمريكي للتعاقد مع المهاجم الغاني ماهالا أوبوكو خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأمل الزمالك في تدعيم هجومه في ظل رغبة الإدارة في عدم تجديد عقد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بسبب تراجع مستواه.

وقالت تقرير صحفي في شبكة GIVEMESPORT ان نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي مونتريال من أجل الظفر بخمات اللاعب على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

وقالت مصادر لـ GIVEMESPORT أن عرض الإعارة مرفوض ولكن المفاوضات مازلت مستمرة.

ويبلغ أوبكو من العمر 23 عامًا وأنضم لمونتريال في عام 2022 ولعب مع الفريق 515 دقيقة قبل وسجل هدفين وصنع 3 أهداف قبل أن يتعرض للإصابة في العام الماضي.