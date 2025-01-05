انتقد الإعلامي تامر أمين، أداء النادي الأهلي بعد خسارته بهدف نظيف من شباب بلوزداد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بمنافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، إن 70% من اللاعبين يضمنون مكانهم بالفريق، معقبًا: «الشناوي عارف إنه هيلعب، ولو ملعبش بيقول والله أنا برا هريح وشوفوا هتعملوا إيه من غيري.. لا ده مينفعش».

وأكد أن انتقاده للاعبين لا يعني تشويه صورتهم أو كرهه لهم، مشيرًا إلى أنه «يحب كل ما هو أهلاوي، وكل لاعب خدم النادي الأهلي».

ولفت إلى أن «محمد الشناوي واحد من أهم حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، لكن الخطأ الذي ارتكبه بالمباراة الأخيرة لا يغتفر».

وأضاف: «الشناوي مش مركز هيطلع ولا هيقعد مع الأهلي، والكرة اللي اتلعبت ملهاش حل إلا من اتنين؛ إما يمسكها، ولو مش عاوز تمسكها أبسط حاجة أردها بقوة، لكن أردها في الستة ياردة بالمنظر ده!! كإني بقول له اتفضل حلي بُقك».

وتوجه بحديثه إلى حارس مرمى الأهلي، قائلًا: «مش عاوزين نبكي على اللبن المسكوب لكن دي أخطاء لا يقوم بها حارس كبير، وأنت حارس كبير يا شناوي.. فتريح لحد ما تركز».

وأشار إلى أن «حسين الشحات بحاجة إلى لاعب آخر ينافسه ويهدد مكانه»، داعيًا الأهلي إلى التخلي عن اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وأكمل: «حسين الشحات محتاج حد ينافسه يهدد مكانه وبيرسي تاو لازم ياخد استمارة ستة، شكرا يا أستاذ بيرسي شوف بقا جنوب إفريقيا بلدك أولى بيك»، بحسب وصفه.