الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات التجريف والتوغل في عدد من مدن وبلدات جنوب لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عمليات التجريف والتوغل وتفجير المنازل في عدد من مدن وبلدات جنوب لبنان.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، نفذ جيش الاحتلال منذ أمس واليوم، عملية جرف للمنازل عند أطراف بلدة عيترون «منطقة الزقاق».

كما سمع دوي صوت انفجارات قوي في منطقة القطاع الغربي في قضاء صور.

وأقدم الاحتلال منذ بعض الوقت على تنفيذ عملية تفجير عند مثلث طيرحرفا - الجبين لبعض المنازل، ووصل صدى الإنفجارات إلى مدينة صور ومحيطها.

وقبل قليل، ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إلى إمكانية وقف بلاده تنفيذ الاتفاق الأخير المبرم مع لبنان، بذريعة خروقات حزب الله.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، قال كاتس، إن «الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق مع حزب الله هو انسحاب كامل لمقاتلي الحزب وراء نهر الليطاني في لبنان».

وأضاف: «إذا لم يتم تلبية هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق بين الأطراف»، مؤكدًا أن بلاده ستتخذ خطوات لضمان عودة السكان إلى شمال البلاد بأمان.

وأكمل: «نحن مهتمون بالحفاظ على وقف النار بلبنان وسنواصل تنفيذه دون تنازلات.. لكننا سنضطر للتحرك بقوة إذا لم ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني».

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسري اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وضع حدا للمواجهات التي نشبت بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في 8 أكتوبر 2023 وتصاعدت في سبتمبر الماضي، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية في غضون 60 يوما، مع انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفي منطقة الجنوب وتوليه أمنها، ومنع أي وجود للأسلحة والمسلحين في منطقة جنوب نهر الليطاني.