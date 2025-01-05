العراق ينفي إيقاف صادرات النفط الخام إلى سوريا

أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول إيقاف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا».

وأضافت: «شركة تسويق النفط (سومو)، تؤكد عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويدهم بالنفط الخام، وبالتالي لم يتم ايقاف أي صادرات من النفط الخام إلى سوريا».

ودعت وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي إلى «التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، والحصول عليها من المصدر الرسمي».