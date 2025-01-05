ثمانية قتلى و53 جريحا في قصف للدعم السريع على ثلاث مناطق بالسودان

قتل ثمانية أشخاص، وأصيب 53 آخرون بجروح في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على ثلاث مناطق في السودان، وفق ما أعلنته مصادر رسمية سودانية يوم السبت.

وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في بيان صحفي "إن قوات الدعم السريع قصفت أحياء بمنطقتي أم درمان وشرق النيل، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 43 آخرين"، بحسب صحيفة سودان تريبيون.

وطال القصف محلية كرري بأم درمان، ومحلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم، وجرى نقل الجرحى إلى 3 مستشفيات، وفق البيان.

وفي قصف مماثل للدعم السريع على أحياء سكنية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، قتل أربعة مدنيين، وأصيب عشرة آخرون بجروح، بحسب بيان للفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من قبل قوات الدعم السريع.

وتفرض قوات الدعم السريع منذ 10 مايو الماضي حصارا على مدينة الفاشر كبرى مدن إقليم دارفور.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت 29683 قتيلا، وبلغ عدد الفارين بسبب الحرب في السودان أكثر من 14 مليون شخص، 11 مليون نازح داخل البلاد، و1ر3 مليون شخص عبروا الحدود إلى دول مجاورة، بحسب أحدث بيانات صادرة عن منظمات دولية.