ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، الاجتماع التنسيقي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور أيمن أبو بيه، المستشار الهندسي بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الأحد، أن الاجتماع شهد استعراض نسب الإنجاز بالمشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بمركز كفر سعد، تزامنًا مع انتهاء هذه المرحلة، إذ بلغ إجمالي عدد المشروعات 588 مشروعًا، تم الانتهاء من تنفيذ 548 مشروعًا، بنسبة إنجاز بلغت 95%.

واطّلع محافظ دمياط، على موقف تنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، ومشروعات الصرف الصحي وقطاع الصحة، كما جرى بحث المعوقات التي تواجه عمليات التنفيذ، ووضع حلول واضحة لتذليلها وتسريع وتيرة الانتهاء من المشروعات.

كما ناقش "الشهابي"، الخطط الزمنية لإنهاء المشروعات، وتحديد مواعيد الاستلام خلال الشهر الجاري بالتنسيق مع الجهة الاستشارية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، مع الدفع بإجراءات الاستلام أولًا بأول.

ووجّه محافظ دمياط، بضرورة التشغيل الفعلي الكامل لمنظومة الصرف الصحي، بما يشمل محطات المعالجة وشبكات الرفع، لضمان تقديم خدمة متكاملة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المحافظة تتابع ملف مبادرة «حياة كريمة» بشكل دوري لتحقيق مستهدفاتها في تطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن مركز كفر سعد، يضم حاليًا قرى نموذجية تم تنفيذ جميع الخدمات بها، مع استمرار العمل بنفس النهج في باقي القرى، بما يتوافق مع رؤى الجمهورية الجديدة.

وحضر الاجتماع المهندس ناصر هاشم، المنسق العام بالمكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، وممثلو القطاعات المختلفة، والجهتان المنفذتان «جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط» و«دار الهندسة»، ولجنة «حياة كريمة» بالمحافظة.