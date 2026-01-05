مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم

أعرب البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن خيبة أمله عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1، في دور الـ16 من البطولة.

وأنهى منتخب الكاميرون، الملقب بـ«الأسود غير المروّضة»، مشوار منتخب جنوب أفريقيا في البطولة، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، رغم الأداء القوي الذي قدمه منتخب «بافانا بافانا»، خاصة في الدقائق الأولى من اللقاء.

وقال بروس في تصريحات إن النتيجة لم تعكس الصورة الحقيقية لسير اللقاء، موضحًا أن فريقه بدأ المباراة بشكل قوي وفرض سيطرته في بدايتها.

وأضاف مدرب جنوب أفريقيا: «أعتقد أننا بدأنا المباراة بصورة ممتازة، وخلقنا فرصتين أو ثلاث فرص محققة في الدقائق الأولى، وفي تلك اللحظة شعرت أننا كنا الفريق الأفضل داخل الملعب».

وأشار بروس إلى أن هدف الكاميرون الأول جاء عكس مجريات اللعب، معتبرًا أنه كان نقطة التحول في المباراة، موضحًا: «الكاميرون اعتمدت في الغالب على الهجمات المرتدة، وفي الهدف الذي سجلته كانت هناك بعض الحظوظ، الكرة اصطدمت بالدفاع ثم عادت إليهم وسجلوا منها».

وأكد المدرب البلجيكي أنه كان راضيًا عن أداء لاعبيه في الشوط الأول، وطلب منهم مواصلة اللعب بنفس الأسلوب بعد الاستراحة، إلا أن هدف الكاميرون المبكر في الشوط الثاني صعّب المهمة.

وأوضح بروس: «كنا نرغب في الضغط بقوة مع بداية الشوط الثاني، لكن استقبال هدف مبكر جعل الأمور أكثر تعقيدًا، وفجأة أصبحنا مطالبين بتسجيل هدفين».

ورغم ذلك، تمكن منتخب جنوب أفريقيا من تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، وضغط بقوة من أجل إدراك التعادل، إلا أن دفاع الكاميرون صمد حتى صافرة النهاية.

واختتم بروس تصريحاته قائلًا: «حتى بعد أن أصبحت النتيجة 2-1، كانت لدينا بعض الفرص، وفي الدقائق الأخيرة دافعوا بشكل جيد للغاية. الخروج من البطولة مخيب للآمال، لكن لا يمكنني أن أكون غير راضٍ عن الأداء الذي قدمناه. الكاميرون استحقت التأهل».