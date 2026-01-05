ترامب: إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية بعد الهجوم الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، أن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية في أعقاب الهجمات العسكرية الأمريكية على البلاد.

وقال ترامب: "سنقودها ونصلحها. وسنجري الانتخابات في الوقت المناسب، ولكن الأمر الأساسي هو الإصلاح. إنها دولة مدمرة".

وأضاف: "علينا القيام بشيء واحد في فنزويلا، وهو إعادتها. إنها دولة ميتة الآن".

وقال الرئيس الأمريكي إن شركات النفط ستضخ "استثمارات ضخمة من أجل إعادة بناء البنية التحتية" في فنزويلا.

وأوضح أن "الشركات مستعدة للعمل. ستدخل البلاد. ستعيد بناء البنية التحتية".

وقال ترامب إنه لم يتحدث مع نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، التي تتولى حاليا منصب الرئيس بالوكالة بأوامر من المحكمة العليا لحين إجراء الانتخابات الجديدة.

وعندما سأل صحفي ترامب عما إذا كان قد تحدث مع رودريجيز، قال: "نحن نتعامل مع الأشخاص الذين أدّوا اليمين الدستورية للتو".

وأضاف: "لا تسألوني من المسئول، لأنني سأعطيكم إجابة ستكون مثيرة للغاية للجدل".

وعندما طُلب منه التوضيح، قال: "يعني ذلك أننا المسئولون".

وكانت الولايات المتحدة شنت سلسلة من الغارات على أهداف في فنزويلا فجر أمس الأول السبت، واعتقلت رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته ونقلتهما خارج البلاد. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في نيويورك اليوم الاثنين بتهم تتعلق بالمخدرات.

وبسؤاله عما إذا كانت العملية الأمريكية تأتي بشأن النفط أم بشأن تغيير النظام، أجاب ترامب قائلا: "إنها من أجل السلام على الأرض".