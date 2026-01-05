الحصر العددي لدائرة مركز البلينا بسوهاج يظهر تفوق أبو الخير وأبو ستيت

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة، ومقرها مركز البلينا بمحافظة سوهاج، التي يتنافس فيها 4 مرشحين على مقعدين، أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق:

محمود حمدي أحمد محمد المعروف بـ محمود أبو الخير (حزب مستقبل وطن)، بحصوله على 53,351 صوتًا

نور الدين أسعد صادق المعروف بـ نور أبو ستيت (حزب مستقبل وطن)، بحصوله على 38,732 صوتًا



في المقابل، حصل منافسوهم على:

محمد حسن أحمد عصمت الهادي (مستقل) على 27,474 صوتًا

وفقى زين العابدين جاد الكريم محمد المعروف بـ وفقى المدني (حزب الوفد) على 25,083 صوتًا

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 354,447 ناخبًا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 9 مساءً يوم الأحد، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت على مدار يومين داخل مصر، أعقبها أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا في اللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بعد أن ألغت الهيئة الوطنية الانتخابات الأصلية ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.