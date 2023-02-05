الهلال السعودي يكشف حجم إصابة لاعبه البيروفي كاريلو

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كشف نادي الهلال السعودي، حجم الإصابة التي تعرض لها لاعبه البيروفي أندري كاريلو، وذلك في مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، والتي انتهت بفوز الفريق السعودي 5 /3 بضربات الترجيح، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.

وشارك كاريلو كبديل في المباراة التي انتهى فيها الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للهلال.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن تعرض كاريلو لإصابة في أربطة المفصل خلال المباراة.

وأضاف أن اللاعب البيروفي توجه لأحد المستشفيات لإجراء فحوص طبية والتي أكدت تعرضه لإصابة في أربطة المفصل.

ولم يعلن الهلال بشكل رسمي عن غياب اللاعب في المباراة المقبلة للفريق في مواجهة فلامينجو البرازيلي في الدور قبل النهائي، وهي المباراة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.