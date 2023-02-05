 إعلام أوكراني: إعلان حالة التأهب الجوي في ميكولايف بعد أنباء عن قصف روسي - بوابة الشروق
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إعلام أوكراني: إعلان حالة التأهب الجوي في ميكولايف بعد أنباء عن قصف روسي

هديل هلال
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 2:15 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 2:15 م
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بإعلان حالة التأهب الجوي في منطقة ميكولايف، بعد أنباء عن قصف روسي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، عن موقع البوابة الأوكرانية «Suspilne»، أن السكان سمعوا دوي انفجارات في مدينتي أوشاكوف وخيرسون، الواقعتين في منطقة ميكولايف.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذيرا من غارة جوية في عدد من المناطق شرق البلاد.

وأوضحت خريطة التحذيرات، الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، أن المناطق شملت «سومي - بولتافا - خاركيف - دنيبروبتروفسك - ميكولايف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وشملت التحذيرات، المناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في «زابوريجيا» و«خيرسون» و«دونيتسك»، التي أعلنت «موسكو» على إثر استفتاء تم تنظيمه في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

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