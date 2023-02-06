بيلاروسيا تتسلم مروحيات روسية من طراز مي وطائرات سو هذا العام

قال قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية، أندريه لوكيانوفيتش، اليوم الأحد، إن بلاده ستتسلم مروحيات روسية من طراز مي "Mi-35M" بحلول أبريل وتخطط لشراء طائرات سوخوي "Su-30SM" هذا العام.



ونقلت وكالة تاس الروسية عن لوكيانوفيتش قوله في مقابلة تلفزيونية إنه "منذ أسبوعين، تلقينا بطارية جديدة من طراز Top-M2 وسنستلم طائرات هليكوبتر Mi-35M قريبا.. نعم سيكون سربا كاملا.. ولكن أولا سوف نستقبل أربعا منها، والتي ستكون في مطاراتنا بحلول أبريل، لقد تم تدريب طيارينا بالفعل على تشغيل هذه المروحيات،هذا العام، نخطط أيضا لشراء طائرات Su-30SM".



وبحسب لوكيانوفيتش، ستتلقى قوات المراقبة الجوية البيلاروسية أنظمة رادار روسية منخفضة الارتفاع روسية الصنع ومحطات رادار فوستوك. وأضاف "من المقرر أيضا توفير عدد كبير من الأسلحة الجوية".