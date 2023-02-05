قال الروائي أحمد مراد، إنه بدأ القراءة عندما كان يبلغ من العمر نحو 5 أو 6 سنوات، لافتًا إلى أن والدته كانت تصطحبه لزيارة معرض الكتاب، منذ إقامته بموقع دار الأوبرا الحالي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «ماما مسحت بيا بلاط معرض الكتاب لما كان لسة موجود في دار الأوبرا، لأنها قارئة جيدة جدًا».

وأشار إلى أن الجو العام في المنزل والكتب الكثيرة التي يحتويها، أمور كافية لإنشاء طفل محب للقراءة، قائلًا إنه طوال الوقت كان يرى والدته وهي تقرأ الكتب وتمارس تلك الهواية.

ولفت إلى أن الأمر دفعه لحب الكتب، ثم بدأت والدته في تنويع ما يقرؤه، مشيرًا إلى أنها طلبت منه القراءة لمصطفى محمود، ونجيب محفوظ، وإحسان عبدالقدوس، وغيرهم.

وذكر أن أي هواية في الدنيا تبدأ بعادة، موضحًا أن زيارة الأطفال لمعرض الكتاب من أجل التسلية في المرة الأولى، قد تدفعهم في الثانية لشراء الكتب؛ بعد اعتياد المناخ العام.