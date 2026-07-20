أوليسيه يبلغ زملائه في فرنسا بموقفه من الانتقال لريال مدريد

كشف تقرير صحفي ألماني أن الفرنسي مايكل أوليسيه أبلغ زملاءه في منتخب فرنسا، خلال مشاركتهم في كأس العالم، برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن جناح بايرن ميونخ أعرب داخل معسكر المنتخب الفرنسي عن تطلعه لارتداء قميص النادي الملكي، في ظل اهتمام متزايد بمستقبله.

وأضاف التقرير أن إدارة بايرن ميونخ لا تنوي التفريط في اللاعب، وتتمسك باستمراره، مؤكدة استعدادها لبذل كل ما في وسعها لإحباط أي محاولة لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويُعد أوليسيه أحد أبرز لاعبي بايرن في الموسم الماضي، ما يجعل النادي البافاري حريصًا على الاحتفاظ بخدماته رغم الأنباء المتزايدة التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد.