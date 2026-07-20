المؤثران أندرو وتريستان تيت يمثلان أمام محكمة في ميامي ولندن تطالب بتسليمهما

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من المقرر أن يمثل الأخوان المؤثران، أندرو وتريستان تيت، أمام قاض فيدرالي في ميامي اليوم الاثنين، وذلك عقب إلقاء القبض عليهما لمواجهة تهم تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالجنس في المملكة المتحدة.

وقال محاميهما جوزيف مكبرايد إن هذه التهم مجرد "افتراءات وتشويه سمعة"، مؤكدا ثقته في أن طلب التسليم سيرفض.

كما أشار المحامي إلى أنه يعتقد أن أوامر الاعتقال "تمت بضوء أخضر من موظف صغير" في وزارة العدل دون الرجوع إلى القيادة.

بيد أن وزارة العدل أوضحت لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن الاعتقالات تمت بموافقة قيادة القسم الجنائي بالوزارة.

يذكر أن إمبراطورية الأخوين تيت على وسائل التواصل الاجتماعي—التي تروّج للثراء، والسيادة الذكورية، وكراهية النساء— قد جعلتهما من أكثر الشخصيات إثارة للجدل على مستوى العالم عبر الإنترنت.