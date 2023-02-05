 غزل المحلة يحشد نجومه لمواجهة حرس الحدود - بوابة الشروق
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غزل المحلة يحشد نجومه لمواجهة حرس الحدود

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 12:06 ص | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 12:06 ص

أعلن عبدالباقي جمال المدير الفني للفريق الكروي الأوبل بنادي غزل المحلة، قائمة فريقه، لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على استاد المحلة، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: عمرو شعبان، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: معاذ الحناوي، طارق سامي، مصطفي العش، محمود علاء، محمد بازوكا، أحمد رضا، هاني عادل، السيد الشبراوي.

خط الوسط: إبراهيما كونيه، إبراهيم عايش، مصطفي أسامة، خالد الاخميمي، محمد جابر، حمد الشيخ، أحمد النادري، كريم مصطفى، حمد الجعيدي.

خط الهجوم: جبريال اوريك، عبدالرحمن «أجويرو»، حازم مرسي.


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