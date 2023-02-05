محافظ الإسكندرية يتابع معدلات الإنجاز بمشروعات حياة كريمة

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي تتم تحت رعاية الرئيس السيسي لرفع كفاءة القرى المصرية وتحقيق حياة كريمة للبسطاء بمركز ومدينة برج العرب.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من تطوير وحدة صحة أبو صير، ووحدة صحة الغربانيات وتجهيزها بالأجهزة الطبية وتسليمهما.

وأضاف الشريف، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحة نجع الصنافرة بمعدل 90% ببرج العرب القديم، والانتهاء من إنشاء وحدة نجع حليص بشارع جمال عبدالناصر بمعدل 95% ببرج العرب القديم، كما تم الانتهاء من إنشاء وحدة رعاية صحية ببهيج بمعدل 95% بقرية بهيج.

وأوضح، أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف، والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

من جانبها؛ قالت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، إن مدينة برج العرب من الأماكن المحظوظة التي تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحة أنه عقب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، سيكون لدينا قرى متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية.