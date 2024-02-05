 المثلوثي ينتظم في تدريبات الزمالك استعداداً للإسماعيلي - بوابة الشروق
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المثلوثي ينتظم في تدريبات الزمالك استعداداً للإسماعيلي

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 2:10 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 2:10 م

انتظم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعاد المثلوثي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، و كان يتواجد خارج البلاد بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للحصول على راحة إضافية لمدة يومين.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعب قبل انطلاق مران اليوم ووجه له بعض التعليمات الفنية.

وشارك حمزة المثلوثي في التدريبات الجماعية اليوم سواء البدنية أو الفنية استعداداً للفترة المقبلة.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


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