يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل ألبوم «التسجيل - The Record» لفريق «فتى عبقري - boygenius» على جائزة «أفضل ألبوم موسيقى بديل - Best Alternative Music Album».

ونافس على الجائزة ألبومات «السيارة - The Car» لفريق «أركتك مونكيز - Arctic Monkeys»، وألبوم «هل تعلم أن هناك نفقا تحت جادة أوشن - Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd» لـ«لانا دل راي - Lana Del Rey»، وألبوم «جزيرة التكسير - Cracker Island» لفريق «جوريلاز - Gorillaz»، و«أنا داخل العام القديم أموت - I Inside the Old Year Dying» لـ«بيجاي هارفي - PJ Harvey».