إسرائيل تقصف قافلة مساعدات أممية في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن قوات البحرية الإسرائيلية قصفت، اليوم الاثنين، قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة كانت متجهة من جنوب غزة إلى الشمال.

وكتب مدير عمليات أونروا في غزة توماس وايت، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة « إكس»، اليوم الاثنين: «تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى».

#Gaza this morning a food convoy waiting to move into Northern Gaza was hit by Israeli naval gunfire - thankfully no one was injured@UNRWA pic.twitter.com/1kvShgX6MG — Thomas White (@TomWhiteGaza) February 5, 2024

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن الكنيست الإسرائيلي يعتزم مناقشة مشروع قانون قدمته عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي، عن كتلة «إسرائيل بيتنا»، يطالب بإنهاء العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومنع أي نشاط لها، وفرض عقوبات على المنظمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ستناقش هذه القضية في 20 فبراير، كما قالت صحيفة هآرتس، إن مصرفاً إسرائيلياً جمّد حساباً للوكالة الأممية، خشية تحويل أموال إلى فصائل مسلّحة في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن البنك أبلغ الوكالة الأممية بتجميد حسابها المصرفي للاشتباه بتحويل أموال إلى الجماعات الإرهابية في غزة.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، لاستبدال هيئات أخرى بوكالة «أونروا»، على خلفية مزاعم بتورط موظفين بالوكالة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي.