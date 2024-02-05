شولتس يضغط على نتنياهو للعمل صوب إقامة دولة فلسطينية

ضغط المستشار الألماني أولاف شولتس، من أجل تطبيق حل الدولتين في أعقاب الحرب في غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما قال المتحدث باسم المستشار.



وقال شولتس إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والتي طال انتظارها منذ فترة طويلة، هي الحل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وفقا لشتيفن ستيفن هيبشترايت المتحدث باسم شولتس.



وقال المستشار إنه يتعين أن تلعب، السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها والتي تتمتع حاليا بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، دورا مركزيا في تحقيق هذه النتيجة.



ومع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس في إثارة الاضطرابات في المنطقة، دعا قادة الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا إلى تطبيق حل الدولتين ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في دولتين منفصلتين.



وقال هيبشتريت إن نتنياهو أطلع شولتس خلال الاتصال الهاتفي على الوضع العسكري في قطاع غزة، وعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية المضطربة.

وأكد شولتس الحاجة الملحة إلى تحسين إمدادات المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كبير.



يشار إلى أن شولتس والرئيس الألماني ووزيري الدفاع والخارجية قاموا بزيارات تضامنية إلى إسرائيل عقب هجمات حماس في السابع من شهر أكتوبر الماضي.