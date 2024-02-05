قصر باكنجهام يعلن إصابة الملك تشارلز بالسرطان

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الإثنين، إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالسرطان.



وقال القصر في بيان "خلال علاج الملك تشارلز من تضخم حميد في البروستاتا في المستشفي في الآونة الأخيرة حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة شكلا من أشكال السرطان".



وأكد القصر الملكي أن الملك تشارلز بدأ اليوم برنامجا للعلاج، مشيرا إلى أن الأطباء نصحوا الملك بتأجيل المهام العامة.



وفور الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، أصبح الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، الملك الجديد لبريطانيا في عمر الـ 74 عاما، بعد أن ظل لنحو 64 عاما وريثا للعرش.



وفي 6 مايو 2023 تُوج تشارلز ملكا لبريطانيا في حفل حضره ملوك ورؤساء العالم وكبار رجال الدول من جميع أنحاء العالم.



بدوره، أصبح ابنه البكر الأمير وليام وليا للعهد والأول في ترتيب وراثة العرش.