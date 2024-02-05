الزمالك يقدم مدافعه الفلسطيني بعد ضمه رسمياً

أعلن نادي الزمالك عن انضمام مدافعه الفلسطيني ياسر حمد قلب الدفاع القادم من نورث إيست يونايتد الهندي.

ولعب حمد سابقا للنادي المصري حيث قدم مستويات مميزة ضمن صفوفه، إذا شارك في 16 مباراة وسجل خلالها 3 مباريات، ومن بين الأهداف التي سجلها، هدفاً في شباك الزمالك خلال مباراة الأسبوع التاسع من الدوري بتاريخ 28 أبريل عام 2022.

وعبر حسابه الرسمي على "إكس" أعلن الزمالك للتعاقد مع حمد من خلال الإشارة بعلم فلسطين والمسافة صفر، في رسالة تحفيزية للاعب الذي يدعم دفاع الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد ضم كل من مهاب ياسر وأحمد حمدي محمد شحاتة وعبدالله السعيد وسيف جعفر، وترافيس موتيابا ومحمد عاطف.