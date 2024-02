يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت أغنية «زهور - Flowers» للمغنية مايلي سايرس، على جائزة «أفضل أداء بوب منفرد - Best Pop Solo Performance».

ونافس على الجائزة أغنيات «طلاء أحمر البلدة - Paint the Town Red»، و«ما الذي خلقت من أجله - What Was I Made For»، و«مصاص دماء - Vampire»، و«ضد البطل - Anti Hero».