 جرامي 66.. مايلي سايرس تفوز بجائزة أفضل أداء بوب منفرد - بوابة الشروق
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جرامي 66.. مايلي سايرس تفوز بجائزة أفضل أداء بوب منفرد

محمد عباس
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 7:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 7:05 ص

يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت أغنية «زهور - Flowers» للمغنية مايلي سايرس، على جائزة «أفضل أداء بوب منفرد - Best Pop Solo Performance».

ونافس على الجائزة أغنيات «طلاء أحمر البلدة - Paint the Town Red»، و«ما الذي خلقت من أجله - What Was I Made For»، و«مصاص دماء - Vampire»، و«ضد البطل - Anti Hero».

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