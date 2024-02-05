بوينج تكتشف المزيد من المشكلات في جسم الطائرة 737 ماكس

اكتشفت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج المزيد من الأخطاء في الفجوات المحفورة في جسم طائراتها طراز بوينج 737 ماكس وهو ما يمثل عقبة جديدة يمكن أن تزيد بطء تسليم طائرات هذا الطراز في ظل القيود التي تفرضها السلطات الرقابية بالفعل عليه بسبب مشكلات تتعلق بجودة الطائرة.

وقال ستان ديل المدير التجاري لشركة بوينج إن العيوب الأخيرة مرتبطة بأحد الموردين وتحتاج إلى إعادة العمل في 50 طائرة لم يتم تسليمها بعد لإصلاح هذه العيوب.

وفي حين لم يكشف مسؤول بوينج عن اسم المورد، قال متحدث باسم شركة سبيريت أيروسيستمز الموردة لجسم الطائرة بوينج 737 ماكس إن الشركة لديها فكرة عن المشكلة وستعمل على إصلاحها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم بوينج تراجع صباح اليوم بنسبة 1ر2% بعد تراجعه منذ بداية العام الحالي وحتى أمس بنسبة 20%، في حين تراجع سهم سبيريت بنسبة 9ر3%.

وقال ديل في مذكرة اطلعت عليها بلومبرج إن الوقت الإضافي المطلوب للفحص والإصلاح يمكن أن يؤخر خطة التسليمات قربية المدى، لكنه لم يفصح عما إذا كانت الطائرات الموجودة في الخدمة بالفعل من هذا الطراز ستخضع لأي فحص إضافي نتيجة اكتشاف هذه العيوب.

وقال ديل إن ما تقوم به الشركة هو جزء من التزامها بتسليم طائرات ممتازة طوال الوقت.

وفي أواخر الشهر الماضي، اتسع نطاق عمليات التدقيق في جودة تصنيع طائرات شركة بوينج الأمريكية بعد إخطار السلطات الرقابية الأمريكية لشركات الطيران بضرورة فحص تركيب الأبواب في فئة ثانية من طائرات بوينج 737، حيث وجدت شركات طيران مشكلات في تثبيت هذه الأبواب.

وأوصت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية شركات الطيران بفحص الطائرات طراز بوينج 737-900 إي.آر التي تستخدم نفس وحدات تثبيت الأبواب المستخدمة في الطائرة التابعة لشركة الطيران الأمريكية ألاسكا أيرلاينز والتي تعرضت لانفصال أحد أبوابها أثناء التحليق في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أن الطراز 737-900 إي.آر سابق على طراز الطائرة 737 ماكس9 التي تعرضت لحادث انفصال الباب يوم 5 يناير الحالي.

وبحسب بيانات شركة بوينج فإنها سلمت 505 طائرات من طرز 737-900 إي.آر لشركات الطيران على مستوى العالم.

ولا تستخدم كل هذه الطائرات نفس سدادات الأبواب المستخدمة في طائرة شركة ألاسكا أيرلاينز، حيث أن استخدام هذه الأبواب يتوقف على تصميم مقاعد كل شركة طيران على حدة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن فحص أبواب طائرات 737-900 إي.آر سيقدم "مستوى إضافيا من عوامل السلامة". وأوصت الإدارة شركات الطيران بإجراء فحص بصري للسدادات للتأكد من أن الباب مثبت بطريقة مناسبة.

ويجرى تحقيق في الفوضى التى حدثت في 5 يناير عندما انفصل سداد باب نتيجة عيوب فنية عن طائرة من طراز 737 ماكس 9 تابعة لخطوط آلاسكا الجوية بعد وقت قصير من إقلاعها من بورتلاند، بولاية أوريجون، مما اضطرها إلى الهبوط الاضطراري وعلى متنها177 شخصا.

ومنعت إدارة الطيران الفيدرالية طائرات ماكس 9 التي تحتوي على سدادات الأبواب من الطيران، مما أثر على حوالي 170 طائرة حول العالم.