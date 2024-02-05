السجن 10 أعوام لمتهمين أحدثا عاهة مستديمة لشخص في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، الأحد، كل من: "ص.غ.ا"، و"خ.غ.ا"، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص يدعى "م.ح.ع"، وذلك في القضية المقيدة برقم 22833 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، حول بلاغ يفيد قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بأسلحة بيضاء، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، أنه وعلى أثر خلافات سابقة بين المجني عليه وبين المتهمين، وحال سيره في الطريق العام، استوقفه المتهمان، وقاما بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة تقدر نسبتها حوالي 35%.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهمين حكمها المقدم.