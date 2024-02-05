روسوبورونيكسبورت الروسية تعلن عن محفظة طلبيات قياسية بـ55 مليار دولار في 2023

قال المدير التنفيذي للشركة الروسية لتصنيع الأسلحة "روسوبورونيكسبورت"، ألكسندر ميخيف، إن محفظة طلبيات الشركة تجاوزت 55 مليار دولار بحلول نهاية عام 2023، مسجلة رقما قياسيا في الـ23 عاما الماضية.



وأضاف ميخيف، في تصريحات لوكالة تاس الروسية للأنباء في معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض أنه "في عام 2023، عملنا بدأب ونظمنا 16 معرضا في روسيا وخارجها"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.



وقال ميخيف "عرضنا على شركائنا أكثر من 800 عينة كاملة ونماذج بالحجم الطبيعي للمعدات العسكرية الروسية الحديثة."



وأضاف ميخيف "أما بالنسبة للنتائج المالية، فقد حققنا المؤشرات المستهدفة بالكامل، ووصلت محفظة الطلبيات إلى مستوى قياسي في الـ23 عاما الماضية تجاوزت 55 مليار دولار."