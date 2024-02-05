 إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفيوم الصحراوي - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الفيوم الصحراوي

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 3:42 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 3:42 م
أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارة أجرة برصيف طريق الفيوم الصحراوي في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة أجرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بالرصيف، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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