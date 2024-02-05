مصطفى محمد يودع فيتوريا بعد رحيله عن منتخب مصر

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ودع النجم المصري مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.

ونشر مصطفى محمد «ستوري» عبر حسابه الشخصي على «انستجرام» مرفقة بصورة لروي فيتوريا وعلق «شكرًا لك».

الجدير بالذكر أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رحيل فيتوريا من تدريب منتخب مصر بعد دفع الشرط الجزائي وتعيين محمد يوسف مدربًا مؤقتًا للفراعنة، وتم تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتألق المهاجم المصري مصطفى محمد خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 وأحرز 4 أهداف خلال 4 مباريات، قبل توديع الفراعنة من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة امام منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.