«هاتريك» فودين يقود مانشستر سيتي لاكتساح برينتفورد في البريميرليج

اكتسح مانشستر سيتي نظيره برينتفورد، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب "جاريد جيليت"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ مانشستر سيتي المباراة ضاغطا بكل صفوفه ووصل إلى مرمى برينتفورد في أكثر من فرصة خطيرة في الثلث الأول من شوط المباراة الأول وكان قريبا من التسجيل لولا براعة حارس مرمى برينتفورد الذي تصدى لإكثر من فرصة هدف محقق للسيتي.

وعلى عكس سير المباراة باغت برينتفورد مانشستر سيتي بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق نيال موباي الذي استغل كرة ساقطة خلف دفاع مانشستر سيتي لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في أقصى الزاوية لم يستطع حارس السيتي التصدي لها.

ونجح فيل فودين في إدراك التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لم يستطع حارس برينتفورد التصدي لها لتنتصف المباراة بتعادل إيجابي بهدف لمثله.

وفي شوط المباراة الثاني ضاعف فيل فودين المتألق النتيجة لصالح مانشستر سيتي مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة 53 من رأسية متقنة بعد عرضية نموذجية أرسها كيفين دي بروين.

وعزز فيل فودين تقدم مانشستر سيتي مسجلا الهدف الثالث «هاتريك» في اللقاء في الدقيقة 70 من تمريرة سحرية تلقاها من إيرلينج هالاند ليجد فودين نفسه في مواجهة المرمى ليسدد كرة أرضية خادعة سكنت الشباك.

حاول برينتفورد تقليص الفارق والعودة مجددا للمباراة لكن محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 49 في وصافة البريميرليج، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ15.