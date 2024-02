يقام الآن الحفل السنوي المنتظر لعشاق الموسيقى الغناء حول العالم، وهو حفل توزيع جوائز الـ«جرامي - Grammy»، في نسخته الـ66، وذلك في صالة كريبتو دوت كوم أرينا الرياضية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونالت أغنية «كل حياتي - All My Life» والتي يتعاون فيها ليل دورك مع جاي كول، جائزة «أفضل أداء راب لحني - Best Melodic Rap Performance».

ونافس على الجائزة أغنيات «انتباه - Attention»، و«الجلوس - Sittin»، و«سبين بوت يو - Spin Bout U»، و«قليل - Low».