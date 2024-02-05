وزير دفاع إسرائيل: العملية البرية في غزة الأكثر تعقيدا في تاريخ حروبنا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إن قواته تنفذ عملية متعددة المراحل وتستهدف قادة حركة حماس في خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وخلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، ادعى أنّ كتيبة خانيونس على وشك تفكيكها، زاعمًا تفكيك ثلاث كتائب مسبقًا.



وأشار إلى أن قواته تعمل على استهداف البنى التحتية فوق وتحت الأرض، مدعيًّا الوصول إلى أماكن تصنيع الأسلحة والصواريخ، ومقار المعلومات لدى حماس المخزنة على أجهزة الحاسوب والأقراص الصلبة.



وادعى أن جيش الاحتلال يواصل استهداف الأنفاق التي وصفها بأنها مأمن لعناصر حركة حماس، لكنه وصف العملية البرية بأنها الأكثر تعقيدًا في تاريخ الحروب الإسرائيلية.



وزعم أن هذه العملية المركبة أدّت إلى إضعاف حركة حماس، وتهيئ الظروف لاستعادة الأسرى والمحتجزين (لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة).



وأكّد أن العملية البرية طريق إسرائيل لما سمّاه الانتصار على حركة حماس، متحدثًا عن مواصلة العمل في مناطق لم يصلها جيش الاحتلال.