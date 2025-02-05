احتجاجات مزمعة ضد ترامب بمختلف أنحاء المدن الأمريكية

تنطلق حركة معارضة للإجراءات المبكرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الانترنت مع وجود خطط للاحتجاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.

وجرى تنظيم الحركة تحت هاشتاج "#ابنوا هناك مقاومة#" و#50501، الذي يرمز إلى 50 احتجاجا في 50 ولاية في يوم واحد. ومن المقرر تنظيم الكثير من المظاهرات في عواصم الولايات وبعضها في مدن أخرى.

ولدى الحركة مواقع إلكترونية وحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتنتشر منشورات عبر الإنترنت تندد بمشروع 2025، وهو دليل إرشادي متشدد للحكومة والمجتمع الأمريكيين، وتشمل رسائل مثل "ارفضوا الفاشية" و"دافعوا عن ديمقراطيتنا".

وفي مقهى على بعد مبنى واحد فقط من مبنى الكابيتول في ميشيجان، قام منظمو الاحتجاج المزمع هناك اليوم الأربعاء بدفع الطاولات معًا، ونشر لوحات الملصقات لكتابة رسائل تقول "لا للترحيل أبدًا!" و"اتحدوا أيها العمال!".

ووصفت كيسلي بريان، إحدى المنظمين الرئيسيين لمسيرة ميشيجان، الاحتجاج بأنه "جهد شعبي حقيقي". وعلمت بالحركة مساء الأحد الماضي وكانت تعمل على تنسيق المتحدثين وبروتوكولات السلامة.