واصلت أسعار الذهب صعودها بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتبلغ إجمالي الزيادة في سعر الجرام الواحد منذ صباح أمس، وإلى الآن، نحو 110 جنيهات.

وسجل سعر عيار 21 – الأوسع انتشارا في مصر – خلال التعاملات الصباحية 4020 جنيها، لأول مرة منذ فبراير الماضي، مقابل 3910 جنيهات في صباح تعاملات أمس، وفق موقع آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وصعد عيار 24 مسجلا 4594 جنيها، وقفز سعر الجرام من عيار 18 مسجلا 3446 جنيها، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 32160 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وبالرغم من الارتفاعات المتواصلة للمعدن الأصفر بأسواق الصاغة المحلية، منذ بداية العام الحالي، إلا أنه مازال بعيد عن أعلى قمة وصل لها من قبل، وهي 4200 جنيه لجرام عيار 21، والذي لامسها في فبراير من العام الماضي، قبل أن ينهار السعر خلال فترة قصيرة جدا إلى مستويات الـ2700 جنيه، في مارس اللاحق له.

وبحسب محللين، تحدثوا لـ«الشروق» في وقت سابق، فإن المستويات القياسية التي حققها المعدن الأصفر بأسواق الصاغة محليا، خلال العام الماضي، ما هي إلا فقاعة سعرية، بسبب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي حينها إلى مستويات الـ75 جنيها.

وبمجرد أن سمح البنك المركزي، في مارس الماضي، بتحديد سعر الدولار في البنوك العاملة، وفقا لآليات العرض والطلب، والذي نتج عنه توحيد سعر الصرف في السوقيين، الرسمية والموازية، عند مستويات الـ48 جنيها، انفجرت فقاعة الذهب، وهبط بنسبة 36% في شهر واحد فقط.

ويرجع المحللون سبب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في أسواق الصاغة المحلية، خلال الفترة الحالية، إلى صعود سعر الأوقية العالمية إلى قمم تاريخية، ومستويات لم تُسجل من قبل.

وعالميا، سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، خلال تداولات اليوم، الأربعاء، مدعومة بالمخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعدما فرضت بكين رسومًا جمركية على الواردات الأميركية ردًا على الرسوم الجديدة التي فرضتها واشنطن على السلع الصينية، وفق وكالات.

وقفزت الأسعار الفورية للذهب، اليوم، بنسبة 1% ليصل إلى 2871 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.7% مسجلة 2895 دولارا للأوقية، كأعلى مستوى على الإطلاق.

وكانت «الشروق» قد توقعت في تقرير لها، نُشر في يناير الماضي، أن تصعد أسعار المعدن الأصفر محليا إلى مستويات الـ4000 جنيه لجرام عيار 21، ويصل سعر الأوقية إلى 2800 دولارا، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما تحقق بالفعل خلال الفترة الراهنة.