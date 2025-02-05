أكد التونسي علي معلول، لاعب الأهلي، أن علاقته بـ محمود الخطيب، رئيس النادي، جيدة للغاية، وأن الخطيب وعده بعدم التخلي عنه واستمراره مع الفريق الفترة المقبلة.

وكان معلول قد أعلن عبر برنامج «حارس الأهلي» المذاع على قناة «الأهلي» استمراره مع الفريق الفترة المقبلة، في ظل حالة اللغط التي انتشرت الفترة الماضية وأنباء عن رغبة كولر في عدم قيده بقائمة الفريق.

قال معلول في برنامج «حارس الأهلي»:" علاقة الحب بيني وبين الجماهير منذ أول يوم، وتطورات العلاقة على مدار 9 سنوات، مع إصابتي رأيت الناس تساندني بقوة، ويجب أن أشكرهم وهم على رأسي".

أضاف معلول:" علاقتي بـ محمود الخطيب جيدة جدا، ويعلم التضحيات ومقدار حبي للأهلي، منذ اليوم الأول للعملية الجراحية الخطيب كان معي وقال لي مش هسيبك، أنت أحد أبناء النادي، ولو احتجت لأي شئ فأنا موجود".

تابع:" بصراحة رأيت من الخطيب كل احترام وتقدير وإن شاء الله أكون عند حسن ظنه".

أشار معلول:" مستغرب من الكلام الذي يقال عن كولر، المدرب يحبني والمعاملة بيني وبينه خارج الملعب جيدة للغاية، ليس هناك مشاكل بيننا نهائيا، كل يوم نضحك سويا، وأنا متعجب من الكلام المنتشر حول وجود مشاكل بيننا".

أوضح معلول:" جلست مع محمد رمضان، وكنت أتمرن كل يوم، وسألني عن كيفية سير الأمور في هذه المرحلة، فقلت له أنهي التأهيل وأشارك في التدريبات مع الفريق، وبعد ذلك اتخذوا القرار المناسب".

أتم:" أخبرت رمضان أنني واثق من نفسي، ولو شاركت في المباريات سأكمل مشواري في الأهلي، والحمد لله كل يوم في التمرين أفضل من ذي قبل، والجميع يراني أتحسن كل يوم".