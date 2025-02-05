الرئيس الأمريكي يأمر بمراجعة مشاركة وتمويل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة مشاركة الولايات المتحدة وتمويلها للأمم المتحدة، بما في ذلك الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

كما سيتضمن الأمر مراجعة مشاركة الولايات المتحدة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي إن الأمم المتحدة تمتلك "إمكانات هائلة"، لكنها "لا تُدار بشكل جيد". وأضاف في حديثه للصحفيين: "هناك آمال كبيرة معلقة عليها، لكنها بكل صراحة لا تُدار بشكل جيد، ولا تقوم بعملها كما ينبغي".

وأشار ترامب إلى أن "العديد من النزاعات التي نعمل على حلها يجب أن تكون قد سُويت، أو على الأقل يجب أن نتلقى بعض المساعدة في تسويتها. نحن لا نحصل على أي مساعدة على الإطلاق، في حين أن ذلك يجب أن يكون الهدف الأساسي للأمم المتحدة".