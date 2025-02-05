طبيب الأهلي يحدد موعد عودة وسام أبوعلي للمباريات

حدد الجهاز الطبي للأهلي موعد عودة وسام ابوعلي لاعب الفريق، للمشاركة في المباريات.

ويغيب وسام أبوعلي عن مواجهة بتروجيت غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأشار الجهاز إلى إمكانية عودة وسام ابوعلي أمام غزل المحلة في المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ولكن هناك اتجاهات لدى مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بالدفع باللاعب في مباراة الإسماعيلي المحدد لها يوم 17 فبراير الجاري.

وخاض وسام ابوعلي تدريبات بدنية أمس رغم حصول اللاعبين على راحة إلا أنه ظهر بشكل جيد خلال التدريب الذي خاضه مع المغربيين اشرف داري وأشرف بن شرقي.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت غدا الخميس في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.