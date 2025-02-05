قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في غزة أولجا شيريفكو، إن الصور التي تتكشف عن حجم الدمار في غزة من أسوأ ما يمكن رؤيته على الأرض.

وأضافت خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن النازحين الفلسطينيين عندما عادوا إلى شمال قطاع غزة لم يجدوا سوى الأنقاض والحطام.

وأوضحت أن معاناة الفلسطينيين في غزة لا يمكن وصفها بالكلمات، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص فقدوا أفرادًا من عائلاتهم، سواء كانوا آباء أو أمهات، في حين أن الكثير من العائلات والأقارب يعيشون في الشوارع بلا مأوى في ظل وضع صعب للغاية، حيث يسعون للحصول على الطعام والماء.

وأكدت أن الأمم المتحدة تركز على حماية الأطفال، الذين يعتبرون الأكثر ضعفًا في هذا الوضع، مشيرة إلى أنهم يعانون من نقص شديد في الخدمات، خاصة في شمال قطاع غزة حيث بدأ الكثير منهم في محاولة إعادة بناء حياتهم من الصفر.

ولفتت إلى أن هناك جهودًا كبيرة لدعم هؤلاء الأطفال نفسيًا وتعليميًا، بما في ذلك محاولات لمّ شملهم مع عائلاتهم، وتقديم برامج تعليمية إلكترونية لمئات الآلاف منهم، لضمان توفير نوع من الحياة الطبيعية.

وأوضحت أن المنظمة توفر الدعم الغذائي والمأوى للأطفال، مؤكدة أنه بفضل الهدنة الحالية، تم توفير ظروف أفضل لهذه الفئات الضعيفة، بهدف ضمان أن هؤلاء الأطفال سيعيشون في بيئة أفضل مما كانوا عليه خلال الأشهر الماضية.