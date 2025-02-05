وزير الرياضة: دعم كامل لتطوير بطولة «مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات»

في ظل جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بمستوى المنافسات الرياضية وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع سامح عبد القوي، مدير بطولة "مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات - REV IT UP"، حيث تم بحث سبل تطوير البطولة وتوسيع نطاقها دوليًا من خلال فعاليات تقام في عدة دول،ياتي ذلك بالتنسيق والتعاون بين الوزارة، ونادي السيارات والدراجات المصري.

وخلال اللقاء، تم استعراض النجاحات التي حققتها البطولة في العام الماضي، إلى جانب مناقشة خطة عام 2025، التي تتضمن تنظيم سباقات دولية خارج مصر في عدد من الدول العربية، وذلك تحت إشراف وتنظيم مصري كامل، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال سباقات السيارات.

وفي هذا السياق، أبدى الوزير دعمه الكامل للبطولة، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل أي عقبات قد تواجهها، لضمان استمرار نجاحها على الصعيدين المحلي والدولي. وأشار إلى أن التوسع الدولي للبطولة، الذي شمل أربع دول عربية هي الإمارات، السعودية، الكويت، وسلطنة عُمان، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور المصري في السباقات العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير رياضة السيارات في المنطقة.

وأشار الوزير إلى أن دعم رياضة السيارات يأتي ضمن استراتيجية أوسع لوزارة الشباب والرياضة تهدف إلى تطوير مختلف الألعاب الرياضية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للفعاليات الرياضية الكبرى. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق التكامل بين الرياضة والسياحة، من خلال استضافة وتنظيم بطولات دولية تجذب المشاركين والجماهير من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصاد الرياضي.

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تبني المبادرات والمشروعات الرياضية المبتكرة، التي تساهم في رفع مستوى الرياضة المصرية، وتعزز حضورها القوي على المستويات الإقليمية والدولية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أن بطولة "مصر الشرق الأوسط لسباقات السيارات" ستشهد إعلانًا هامًا قريبًا، يتضمن مفاجآت كبرى لعشاق سباقات السيارات، في إطار التطورات المستمرة والطفرة المنتظرة في هذه الرياضة.