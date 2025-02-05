التشكيل الرسمي لمواجهة أرسنال ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة

يحل أرسنال ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان نيوكاسل حقق الفوز في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب الإمارات يوم 7 يناير الماضي، بنتيجة 0-2.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: جوراين تيمبير، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس ومايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلاند رايس ومارتين أوديجارد.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد وكاي هافيرتز.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: تومي سيتفورد، جاكوب كيويور، أوليكساندر زينشينكو، ريكاردو كالافيوري، كيران تيرني، جورجينهو، ميكيل ميرينو، إيثان نوانيري ورحيم سترلينج.

على الجانب الآخر، يدخل نيوكاسل مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا.

خط الدفاع: سفين بوتمان، فابيان شار ودان بورن.

خط الوسط: كيران تريبير، برونو جيمارايش، ساندرو تونالي ولويس هال.

الهجوم: جاكوب ميرفي، أنتوني جوردون وأليكسندر إيساك.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: نيك بوب، ماثيو تارجيت، إميل كرافث، فالينتينو ليفرامينتو، جوي ويلوك، شون لونجستاف، لويس مايلي، ويليام أوسولا وكاليوم ويلسون.