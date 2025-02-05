 الرئيس الكولومبي يأمر بإلغاء مشروع نفطي مشترك مع شركة أمريكية بسبب مخاوف بيئية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الكولومبي يأمر بإلغاء مشروع نفطي مشترك مع شركة أمريكية بسبب مخاوف بيئية


نشر في: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 7:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 فبراير 2025 - 7:34 ص

أمر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الثلاثاء شركة النفط الحكومية إيكوبترول بإلغاء مشروع مشترك مع شركة أمريكية كان من المتوقع أن ينتج حوالي 90 ألف برميل من النفط يوميا، مشيرا إلى "مخاوف بيئية".

وفي خطاب وطني متلفز، أعلن بيترو معارضته لتمديد الاتفاقية الأخيرة بين إيكوبترول وشركة أوكسيدنتال بتروليوم (أوكسي)، نظرا لاعتمادها على تقنية التكسير الهيدروليكي، وهي تقنية مثيرة للجدل لاستخراج النفط والغاز من الصخور الزيتية، وتواجه انتقادات حادة من قبل الجماعات البيئية.

وقال بيترو خلال اجتماع مع حكومته تم بثه مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد بيع هذه العملية، واستثمار الأموال في الطاقات النظيفة. نحن ضد التكسير الهيدروليكي، لأنه يعني موت الطبيعة، وموت البشرية".

وكانت إيكوبترول قد أعلنت يوم الإثنين عن تجديد شراكتها مع أوكسي في حوض برميان، وهو منطقة إنتاج نفطي تمتد عبر تكساس ونيو مكسيكو، لتطوير 91 بئرا نفطية باستثمارات تتجاوز 880 مليون دولار.


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